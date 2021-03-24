المملكة السعودية تتهم إيران بإطالة الأزمة اليمنية بتهريب الصواريخ والأسلحة للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شددت السعودية مساء الثلاثاء، على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، متهمة طهران بتسببها" في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة".



وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "المجلس عد مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق والدعم الجاد والعملي للسلام والجهود السياسية في مشاورات بييل، وجنيف، والكويت، وستكهولم" .

وأضاف أن المجلس شدد على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ضد هجمات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.