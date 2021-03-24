حجة.. الوحدة التنفيذية تؤكد استهداف الحوثيين للنازحين بالمدفعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة في بيان صادر عنها، اليوم، ان مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت تجمعات النزوح بقذائف المدفعية والطيران المسير في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي شمال محافظة حجة.



وذكر البيان أن المليشيات استهدفت تجمع الدير بمديرية حيران والذي يضم (113) أسرة نازحة بقذائف الهاون وتسبب القصف في تهدم منزل احد النازحين و ترويع النازحين وخاصة فئات الضعف.

ودعت الوحدة التنفيذية الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الذي يجرمه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعمل إجراءات عملية تلزم بها مليشيات الحوثي ومنعها من استهداف تجمعات النزوح في محافظة حجة.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للنازحين والمتضررين.