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تسجيل 8 وفيات بأعراض مشابهة لكورونا في دمت بالضالع

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي 8 على الأقل في أقل من أسبوع، بمدينة دمت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بأعراض مشابهة لفيروس .

 

وأكدت مصادر محلية أن 8 أشخاص على الأقل توفوا في أقل من أسبوع بعدد من قرى ضواحي دمت.

 

المصار أفادت أن معظم حالات الوفاة كانت من كبار السن، ويعاني أصحابها من ضيق في التنفس، وظهرت عليهم أعراض مشابهة لمرضى الفيروس الوبائي (كوفيد-19).

 

وكشفت مصادر طبية بالمديرية أن الفيروس انتشر في معظم مناطق المديرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تكتم شديد للمليشيا.

 

وذكر أن الأجهزة المعنية لم تجهز أي مراكز عزل في مختلف مناطق سيطرتها، لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس التي ظهرت أعراضها وتضاعف ضحاياها في مختلف مناطق البلاد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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