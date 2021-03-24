تسجيل 8 وفيات بأعراض مشابهة لكورونا في دمت بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي 8 على الأقل في أقل من أسبوع، بمدينة دمت الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بأعراض مشابهة لفيروس كورونا.



وأكدت مصادر محلية أن 8 أشخاص على الأقل توفوا في أقل من أسبوع بعدد من قرى ضواحي دمت.

المصار أفادت أن معظم حالات الوفاة كانت من كبار السن، ويعاني أصحابها من ضيق في التنفس، وظهرت عليهم أعراض مشابهة لمرضى الفيروس الوبائي (كوفيد-19).

وكشفت مصادر طبية بالمديرية أن الفيروس انتشر في معظم مناطق المديرية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط تكتم شديد للمليشيا.

وذكر أن الأجهزة المعنية لم تجهز أي مراكز عزل في مختلف مناطق سيطرتها، لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس التي ظهرت أعراضها وتضاعف ضحاياها في مختلف مناطق البلاد