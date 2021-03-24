إجتماع موسع في عدن يناقش تطورات الوضع الصحي وسبل مواجهة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع موسع عقد امس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم بحيبح، ومحافظ عدن، أحمد لملس، وضم عدد من الوكلاء بالصحة والسلطة المحلية ومدراء عموم المديريات، تطورات الوضع الصحي الراهن في المحافظة أثر تزايد اعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد19 والزيادة المضطردة يوميا في إعداد المصابين .



واستعرض الاجتماع جملة الإجراءات المتخذة لمجابهة الموجة الثانية للوباء والاحتياجات اللازم توفرها في مراكز العزل والمرافق الصحية الأخرى .

وأقر الإجتماع تشكيل لجنة لاعداد تصور فني لبرنامج الطوارئ بالمديريات والمنافذ برئاسة وكيل أول المحافظة محمد الشاذلي وإشعار جامعة عدن ومكتب التربية والتعليم بسرعة العمل على انهاء العام الدراسي والتزام مكاتب المؤسسات الحكومية بالاخذ باجراءات الوقاية والاحتراز .

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور، علي الوليدي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع السكان، الناطق الرسمي للجنة الطوارئ العليا الدكتورة إشراق السباعي وعدد من المسئولين والمختصين .