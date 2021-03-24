شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 40 عنصراً حوثياً بينهم قيادي في معارك الأحكوم جنوبي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 40 من مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات، امس، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في جبهة الاحكوم مديرية حيفان جنوب تعز.



وأوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات إندلعت عقب هجوم فاشل شنته الميليشيات على المواقع المحررة في جبهة الأحكوم .. مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 40 من عناصر المليشيات بينهم قائد ميداني وجرح العشرات وإعطاب وإحراق مركبات تابعة للميليشيات .