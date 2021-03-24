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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و281 حالة اشتباه، فضلا عن 14 حالة وفاة، في عدد من المناطق اليمنية المحررة.

 

وقالت اللجنة، إنه وفقا لبلاغ المرافق الصحية، تم تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، توزعت بواقع 36 حالة في عدن، 30 في حضرموت، 12 في تعز، 8 في شبوة، 4 في مأرب، و3 حالات في كل من المهرة ولحج.

 

كما تم الإبلاغ عن 281 حالة مشتبهة، توزعت بواقع 103 في عدن، 73 في تعز، 54 في حضرموت، 15 في المهرة، 10 في مأرب، 9 في لحج، 8 في شبوة، 7 في الضالع، وحالتين في البيضاء.

 

في حين سجلت 14 حالة وفاة، 11 منها في حضرموت، وحالة واحدة في كل من عدن، والمهرة، وشبوة، كذلك 20 حالة شفاء، 9 منها في المهرة، 6 في حضرموت، و5 في تعز.

 

وبذلك ارتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه إلى 10625، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 3612، منها 785 حالة وفاة، و1566 حالة شفاء.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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