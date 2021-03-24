شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تحرق منزل مواطن في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

اقدمت مليشيا الحوثي الارهابية، فجر الاربعاء 24 مارس/ آذار 2021م، على احراق منزل أحد المواطنين غربي مديرية قعطبة، محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وذكر شهود عيان أن المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا قامت بإضرام النيران في منزل أحد المواطنين المجاور لمدرسة منطقة حبيل العبدي، شمالي قطاع الفاخر.

وأكدوا أن السن النيران شوهدت تتصاعد من المنزل المشتعل إلى عدد من القرى.