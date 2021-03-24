حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب متفرقة على الاجزاء الغربية من المنحدرات الجبلية خلال فترة الظهيرة وتبقى صحوة بوجة عام على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية وصولاً الى الهضاب الداخلية، صحوة وجافة خلال ساعات الليل، الرياح نشطة خلال ساعات الظهيرة وحتى ساعات المساء الاولى على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً والرياح معتدلة جنوبية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية نشطة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون الاجواء فيها صحوة بوجة عام مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً خلال ساعات الظهيرة والرياح معتدلة شرقية الى جنوبية شرقية تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على اثارة الاتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى اجواء صحوة الى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ونبهة المركز الوطني للارصاد مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر