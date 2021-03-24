شكرا لبحثكم عن خبر رئيس اشتراكي مارب يفتح النار على ” الجنرال الاحمر” بعد معاناته من الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فتح رئيس منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مارب، ناجي الحنيشي، اليوم الثلاثاء، النار على نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن الاحمر.

وقال في نشر على صفحته بالفيسبوك، بعنوان " انا وسيادته..!"، أطلع عليه "المشهد اليمني"، "تقريبا لم يقع وقعتي شخص آخر من ذوي المشارب والتوجهات السياسية المختلفة.. بصدد الرأي تجاه معالي نائب الرئيس، فأنا أول من طالب بإعطاء القوس لبارئها -الجنرال- اعتقادا بانه الشخص القادر على حلحلة مراكز القوى التي بُنيت خلال حكمه هو وشقيقه".

وأضاف: ليس هذا فحسب بل ذهبت أبعد من ذلك نحو تصور افلاطوني أن شخص النائب بعد ما عاناه من الحوثيين قد تغير كثيرا وتحول من مسؤول لنوع خاص من الناس إلى مسؤول لعامة الناس بغض النظر عن مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية ، بل وصل الافراط في الاماني الى دعوة معاليه الى أن يكون وكيل لنا نحن الشماليون، مقابل هادي كوكيل للجنوبيين، غير أن ذلك كان مجرد أحلام ليس الا ..!؛ في اتهام غير مباشر للاحمر بالفساد والمحسوبية.

وتابع: فما حدث منذ تسلمه القوس وجرابها، يتنافى مع كل تصورات فنتازية عشعشت يوما ما في رؤوس أمثالي المتجردين من كل انتماء مناطقي أو سياسي حينما يحضر الوطن ويكون انتماءه مقدم على كل انتماء؛ حد تعبيره.

وتساءل: هل لايزال الوقت مبكرا للحكم فيما نحن بصدده ..؟، ويجيب: شخصيا كنت أرى أن إسقاط الانقلاب مقدم على كل ما سواه وفي سبيله تهون المشقات والمصاعب والالام والاحزان، غير أنني اليوم اترك الفرصة لغيري ولا جاكم مكروه ...!

يأتي ذلك بعد تعرض الاحمر لهجوم واسع إثر تعزيته رسميا بمقتل قيادي حوثي، يدعى الحاضري.