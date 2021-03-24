شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: أسرة القيادي الحوثي الهالك ”زكريا الشامي” ترفض دفن جثته وتطالب بالتشريح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن رفض أسرة الشامي، دفن جثمان نجلها الهالك "زكريا الشامي" الذي يشغل موقع وزير النقل في حكومة مليشيا الحوثي، وأعلنت المليشيات وفاته السبت الماضي.

وقالت المصادر، أن أسرة "زكريا الشامي"، ترفض حتى اللحظة، دفن جثته قبل أن يتم تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، وذلك بعد أيام من إعلان المليشيات وفاته إثر مرض عضال.

وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي ترفض مطالب أسرة الشامي بتشريح الجثة، وهو ما دفع المليشيات لتأخير دفن الجثة رغم مرور أربعة أيام من إعلان وفاته.

وتتضارب الأنباء حول ما إذا كان الشامي توفي بكورونا كما ذكر نشطاء حوثيون، أم قتل في الجبهات أو إحدى الغارات؛ أو بفعل التصفيات الداخلية والصراع القائم بين أجنحة المليشيات الحوثية.

ويعد الشامي أحد أبرز قيادات الصف الأول للمليشيات الانقلابية، والمطلوب الرابع في القائمة التي أعلنها التحالف العربي، والتي تضم 40 قياديا حوثيا، على رأسهم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.