شكرا لبحثكم عن خبر قوات طارق صالح تعلن مشاركتها في معركة دحر مليشيا الحوثي بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات المقاومة الوطنية ""، التي يقودها العميد الركن طارق صالح، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في معركة دحر بمحافظة ، بعد أيام من توجيه السلطة المحلية بالمحافظة لتلك القوات وبقية تشكيلات في الساحل الغربي للمشاركة في معركة تحرير المحافظة من المليشيا.

وأفاد عبدالناصر المملوح مدير الاعلام العسكري في قوات المقاومة الوطنية "ألوية حراس الجمهورية"، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها ""، بـ"عودة مرتقبة لكتائب أبو العباس (العقيد عادل عبده فارع) إذا ما كانت قيادة المحور صادقة في دعوتها للمشاركة في تحرير تعز".

جدير بالذكر أن كتائب أبو العباس، أصبحت من ضمن قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.