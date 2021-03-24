شكرا لبحثكم عن خبر أول رد سعودي على إيرلو الذي وصف المبادرة السعودية بأنها مشروع حرب واحتلال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والمدون السعودي، خالد الدخيل، إن وصف سفير إيران لدى مليشيا الحوثي الإرهابية للمبادرة السعودية بأنها مشروع حرب، يؤكد رغبة طهران في إستمرار الحرب في اليمن.
جاء ذلك ردا على الحاكم العسكري لصنعاء، حسن إيرلو بشأن المبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وقال الدخيل في تغريدة رصدها "المشهد اليمني" إن تصريح إيرلو يؤكد رغبة إيران في استمرار الحرب بين اليمنيين.
واضاف الكاتب السعودي، أن تطابق موقف سفير إيران لدي الحوثيين وموقفهم من وقف الحرب يؤكد رغبة ولاية الفقيه استمرار الحرب بين اليمنيين كما هو موقفها في العراق وسوريا ولبنان.
واختتم بقوله: "الحوثيون يتفقون مع إيران، وهكذا هي مآلات التعصب الطائفي الذي تغذيه إيران في المنطقة".
وكان سفير إيران لدى مليشيا الحوثي، قال إنّ المبادرة السعودية "مشروع حرب داِئم واستمرار الاحتلال وليست انهاء للحرب"، وجاء تصريح إيرلو مطابقا لرفض المليشيات الحوثية لمبادرة السلام السعودية.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن مبادرة سعودية لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار، وبدء مشاورات برعاية أممية، معربا عن أمله في استجابة الحوثيين "صونا للدماء اليمنية".
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