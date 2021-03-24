شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية تكشف تفاصيل طلب سعودي بوقف المعارك في جبهات تعز ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر عسكري في الجيش الوطني بمأرب، صحة الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، حول رفض الجيش طلبًا سعوديا بوقف العمليات القتالية بجبهتي تعز ومأرب.

وأكد المصدر في تصريح بحسب "وكالة يمن للانباء" عدم تلقي الجيش الوطني أي إشارة من الجانب السعودي بالتوقف عن مقاومة الحوثيين في جبهات القتال حتى الآن، مبينًا أن تم تداوله غير صحيح ويجنح للإشاعات لأهداف غير بريئة، حد قوله.

وكان مغردون ووسائل إعلام تناقلت أنباء عن توجيهات من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى نظيره اليمني، طلب خلالها إيقاف المعارك بجبهتي مأرب وتعز، عقب الإعلان عن المبادر السعودية.

يذكر ان الرياض أعلنت عن مبادرة أحادية الجانب، قدمتها إلى الأمم المتحدة تشمل وقف إطلاق النار، تمهيدًا لإنهاء الحرب في اليمن.