شكرا لبحثكم عن خبر علي محسن الاحمر يعزي بمصرع قيادي حوثي واحد مرجعيات الجماعة الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نقلت وسائل اعلام ما تسمى الشرعية اليمنية برقية تعازي من علي محسن الاحمر نائب رئيس ما تسمى الشرعية اليمنية. وذلك بوفاة قيادي حوثي في معارك مأرب وهو يعتبر احد المرجعيات الحوثية.

برقية العزاء التي وجهها كانت باسم ” احمد محمد الحاضري” الذي يعد احد اكبر مرجعيات المليشيات الحوثية وعلاقته وطسدة بالجانب الايراني.

وتعد هذه فضيحة مدوية لشرعية المدعو عبدربه منصور هادي وللتحالف العربي الذي يحتضن علي محسن الاحمر ويقدم له كل الدعم.

وقد نقلت التعزية قنوات تابعث للشرعية منها قناة اليمن الرسمية وقناة عدن الشرعية من داخل الرياض اضافة لقنوات جماعة حزب الاصلاح الاخواني ومذا الصحف والمواقع الالكترونية.

وفي حين تم نقل التعزية.. اكدت مصادر حوثية بينهم قيادات ان الرجل استشهد في مستشفى بصنعاء بعد اصابته لمعارك في مأرب.

حيث اعتبر الحوثيين ان مقتل الحاضري يعتبر خسارة كبيرة لهم.. فيما علي محسن الاحمر قدم تعازيه وحزنه على فقد من اسمته تعزيته بالرجل المناضل المجاهد الذي قدم عمره لخدمة اليمن. حد وصفه.