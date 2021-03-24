عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يعلن القضاء على عناصر حوثية حاولت التسلل بمأرب

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، إلحاق خسائر في صفوف ميليشيا الحوثي، خلال مواجهات بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.



وذكرت وزارة الدفاع عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "عناصر من الحوثيين نفذت محاولة تسلل في أحد المواقع العسكرية بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، دارت على إثرها اشتباكات بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة بعد محاصرتها".

وأكدت "تمكن قوات الجيش من القضاء على العناصر المتسللة، التي سقطت بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش مصادر نيران الحوثيين في جبهتي المَشْجَح وهَيلان غربي مأرب، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجماعة في قصف تعزيزات كانت في طريقها إلى جبهات القتال".