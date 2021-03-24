عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تطالب الحوثي بقبول مبادرة السعودية

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

رحبت فرنسا، الثلاثاء، بمبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة.



وطالبت باريس، خلال ببيان لوزارة الخارجية الفرنسية، مليشيا الحوثي بالاستجابة الفورية بشكل إيجابي لهذا الاقتراح، من أجل السماح بإنهاء الأزمة، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.