عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تدعم مبادرة السعودية وتتوعد الحوثي وإيران

الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365

قالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهود شركائها في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.



وأكدت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة الإقليمية باسمها جيرالدين جريفيث، أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية للضغط على مليشيات الحوثي في اليمن.

واستنكرت الخارجية الأمريكية هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.

وقالت جيرالدين جريفيث إن التدخل الإيراني السلبي في شؤون عدة دول يزعزع استقرار المنطقة.

والإثنين، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.